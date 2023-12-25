Глава ГУР Украины Буданов второй раз заочно арестован в РФ за 104 теракта
Руководитель Главного управления разведки Украины Кирилла Буданова во второй раз заочно арестован в России. Решение вынес Басманный районный суд Москвы.
Главу ГУР обвинили в организации серии террористических актов, информирует пресс-служба судебной инстанции. Следственные органы РФ обвиняют Буданова в общей сложности в совершении 104 терактов.
Первый раз главу ГУР заочно арестовал Лефортовский суд Москвы в апреле нынешнего года – также по обвинению в организации терактов в России. Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», ему также вменили создание террористического сообщества, незаконный оборот взрывчатых веществ и оружия.
Буданов был объявлен в международный розыск. Федеральная служба безопасности ранее называла его организатором теракта на Крымском мосту 8 октября 2022 года.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru