Глава ГУР Украины Буданов второй раз заочно арестован в РФ за 104 теракта

Руководитель Главного управления разведки Украины Кирилла Буданова во второй раз заочно арестован в России. Решение вынес Басманный районный суд Москвы.

Главу ГУР обвинили в организации серии террористических актов, информирует пресс-служба судебной инстанции. Следственные органы РФ обвиняют Буданова в общей сложности в совершении 104 терактов.

Первый раз главу ГУР заочно арестовал Лефортовский суд Москвы в апреле нынешнего года – также по обвинению в организации терактов в России. Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», ему также вменили создание террористического сообщества, незаконный оборот взрывчатых веществ и оружия.

Буданов был объявлен в международный розыск. Федеральная служба безопасности ранее называла его организатором теракта на Крымском мосту 8 октября 2022 года.

