На БелАЭС загрузили ядерное топливо в реактор второго энергоблока

«27 декабря 2021 года на Белорусской атомной электростанции завершены работы по загрузке ядерного топлива в активную зону реактора второго энергоблока. В реактор загружены 163 тепловыделяющие сборки со свежим ядерным топливом», — приводит сообщение ведомства БЕЛТА.

В дальнейшем планируется выполнить работы по сборке и уплотнению реактора, проведению гидравлических испытаний, переводу установки в горячее состояние, а также вывести реактор на минимально контролируемый уровень мощности.

