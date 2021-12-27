На БелАЭС загрузили ядерное топливо в реактор второго энергоблока
Загрузка ядерного топлива в реактор второго энергоблока Белорусской АЭС (БелАЭС) успешно завершена. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства энергетики Белоруссии.
«27 декабря 2021 года на Белорусской атомной электростанции завершены работы по загрузке ядерного топлива в активную зону реактора второго энергоблока. В реактор загружены 163 тепловыделяющие сборки со свежим ядерным топливом», — приводит сообщение ведомства БЕЛТА.
В дальнейшем планируется выполнить работы по сборке и уплотнению реактора, проведению гидравлических испытаний, переводу установки в горячее состояние, а также вывести реактор на минимально контролируемый уровень мощности.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
10,4 млн+23 210 / сут.
Умерли
305 тыс.+937 / сут.
Выздоровели
9,3 млн+33 715 / сут.
- На БелАЭС загрузили ядерное топливо в реактор второго энергоблока
- Матвиенко: Россия никогда не планировала нападать на Украину
- Матвиенко назвала стабильной ситуацию с коронавирусом в России
- Центробанк не намерен вводить тотальный контроль за переводами между физлицами
- В России выявлено 23 210 новых случаев COVID-19
- Историка Дмитриева приговорили к 15 годам колонии по совокупности преступлений
- СМИ подсчитали демографические потери России за 30 лет
- Власти Крыма подадут в суд на Зеленского за долги по коммуналке
- В «Росатоме» сообщили о завершающем этапе работы над ядерным суперреактором
- СМИ: В России предложили совместить движение машин и пешеходов
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru