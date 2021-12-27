На БелАЭС загрузили ядерное топливо в реактор второго энергоблока

Загрузка ядерного топлива в реактор второго энергоблока Белорусской АЭС (БелАЭС) успешно завершена. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства энергетики Белоруссии.

Возобновлена работа первого энергоблока Белорусской АЭС

«27 декабря 2021 года на Белорусской атомной электростанции завершены работы по загрузке ядерного топлива в активную зону реактора второго энергоблока. В реактор загружены 163 тепловыделяющие сборки со свежим ядерным топливом», — приводит сообщение ведомства БЕЛТА.

В дальнейшем планируется выполнить работы по сборке и уплотнению реактора, проведению гидравлических испытаний, переводу установки в горячее состояние, а также вывести реактор на минимально контролируемый уровень мощности.

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ФОТО: belaes.by
ТЕГИ:БелоруссияБелАЭС
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