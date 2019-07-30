На Украине призвали создать ракеты для ударов по Москве и Питеру

Киеву нужны ракеты, способные поражать цели в России, заявил в интервью «Обозревателю» генерал-лейтенант и ветеран Службы внешней разведки Украины Василий Богдан.

Поводом для таких действий Киева он считает скорое прекращение действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). По его словам, теперь у Украины будут «развязаны руки».

«У Украины развязаны руки, чтобы конструировать и производить ракеты средней дальности, которые могли бы достичь стратегических пунктов страны-агрессора, чтобы эти ракеты достали и Москву, и Санкт-Петербург», — заявил генерал-лейтенант.

При этом беспокоиться об оснащении таких ракет ядерным зарядом, по его мнению, не стоит. Этим вопросом займутся союзники Киева.