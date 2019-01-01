Военный эксперт: Крымский мост надежно прикрыт от ракет с Украины

Бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов заявил, что Крымский мост может быть уничтожен в считаные минуты украинскими крылатыми ракетами «Нептун». Об этом он сообщил в интервью изданию LB.ua. По словам Турчинова, эти ракеты способны также разгромить российские военные корабли не только в Черном и Азовском море, но и в портах их базирования. Экс-секретарь СНБО сообщил, что ракеты «Нептун» были созданы в сверхсжатые сроки и теперь Киеву нужно искать инвесторов для технического перевооружения, освоения новых технологий и расширения производства. Турчинов также призвал к реформированию госконцерна «Укроборонпром».

Главный редактор журнала «Солдаты России» Владислав Шурыгин в эфире НСН усомнился в том, что Киев сможет уничтожить Крымский мост — он надежно прикрыт системами ПВО.

«Для того, чтобы уничтожить Керченский мост, необходим удар целой группы таких ракет. Одна или две ничего не решат, потому что нужно понимать, что мост прикрыт системой ПВО, и запустить нужно не один десяток таких ракет. То есть речь идет уже о большой войне. А в большую войну между Украиной и Россией я очень мало верю, потому что это полное самоубийство. Можно только ожидать небольшой атаки, но благодаря системам ПВО, она едва ли приведет к чему-то», — заявил специалист.

Тем не менее, Шурыгин полагает, что недооценивать угрозу нападения со стороны Киева тоже не стоит.

«К таким заявлениям стоит относиться со всей серьезностью, несмотря на то, что говорит об этом абсолютный отморозок и очень неумный человек. У людей этой политической группы до сих пор в голове живут иллюзии того, что можно решать проблемы военным путем. С одной стороны, хорошо, что сейчас все они уже бывшие. Но «бывшие» всегда могут стать «нынешними». Поэтому к этому нужно относиться всерьез и понимать, что такая угроза существует», — отметил собеседник НСН.