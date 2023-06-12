На Украине призвали создать «авиационную коалицию»

«Мы говорим пока о подготовке пилотов и не только пилотов, но и наших техников и инженеров, которые будут заниматься обслуживанием самолетов. Потому что это очень сложная система», — указал Резников.

По словам главы военного ведомства, планируется предметно обсудить вопросы с минобороны Нидерландов, Дании, США и других присоединившихся к коалиции стран.

Кроме того, на встрече в Германии украинские власти намерены поднять вопросы усиления ПВО, снарядов, амуниции, артиллерии.

Ранее бывший командующий Сухопутными войсками Польши Вальдемар Скшипчак заявил, что Киев получит истребители F-16 через два-три месяца, напоминает RT.

