На Украине призвали создать «авиационную коалицию»

Тема «авиационной коалиции» по истребителям станет для Украины приоритетной на очередной встрече на авиабазе «Рамштайн» в Германии. Об этом заявил украинский министр обороны Алексей Резников, передает Telegram-канал военного ведомства.

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«Мы говорим пока о подготовке пилотов и не только пилотов, но и наших техников и инженеров, которые будут заниматься обслуживанием самолетов. Потому что это очень сложная система», — указал Резников.

По словам главы военного ведомства, планируется предметно обсудить вопросы с минобороны Нидерландов, Дании, США и других присоединившихся к коалиции стран.

Кроме того, на встрече в Германии украинские власти намерены поднять вопросы усиления ПВО, снарядов, амуниции, артиллерии.

Ранее бывший командующий Сухопутными войсками Польши Вальдемар Скшипчак заявил, что Киев получит истребители F-16 через два-три месяца, напоминает RT.

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ФОТО: РИА Новости / Александр Кряжев
ТЕГИ:СамолетыМинобороныУкраина

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