На Украине призвали мировые энергокомпании поделиться прибылью
Крупнейшие энергетические компании мира должны поделиться с Украиной своими прибылями, полученными на фоне конфликта на территории страны. Об этом заявил глава украинского Минэнерго Герман Галущенко.
По словам министра, многие энергоконцерны получают «огромную непредвиденную прибыль» из-за украинского кризиса, отмечает RT. Киев оценивает ее примерно в $200 млрд, пишет «Свободная пресса».
«Я думаю, что было бы справедливо поделиться этими деньгами с Украиной. Я имею в виду, чтобы помочь нам восстановить энергетический сектор», — заявил Галущенко в интервью Politico.
Кроме того, украинский чиновник призвал западные страны закрыть лазейки в санкциях, касающихся продажи энергоносителей из России. По словам Галущенко, украинская сторона может предоставить альтернативное ядерное топливо.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru