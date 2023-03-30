На Украине призвали мировые энергокомпании поделиться прибылью

По словам министра, многие энергоконцерны получают «огромную непредвиденную прибыль» из-за украинского кризиса, отмечает RT. Киев оценивает ее примерно в $200 млрд, пишет «Свободная пресса».

«Я думаю, что было бы справедливо поделиться этими деньгами с Украиной. Я имею в виду, чтобы помочь нам восстановить энергетический сектор», — заявил Галущенко в интервью Politico.

Кроме того, украинский чиновник призвал западные страны закрыть лазейки в санкциях, касающихся продажи энергоносителей из России. По словам Галущенко, украинская сторона может предоставить альтернативное ядерное топливо.

