На Украине Призвали ФРГ изменить курс в отношении Украины после отставки Шёнбаха
Посол Украины в ФРГ Андрей Мельник назвал действие немецких властей в ситуации с отставкой бывшего командующего Военно-морскими силами (ВМС) ФРГ Кая-Ахима Шёнбаха недостаточными. Он призвал Берлин изменить политику в отношении Киева в своем аккаунте в Twitter.
«Немецкое высокомерие и мания величия. Хотя Украина приветствует своевременную отставку командующего немецким ВМС Кая-Ахима Шёнбаха, этого шага недостаточно для восстановления полного доверия к немецкой политике. Немецкое правительство должно изменить курс относительно Киева», — написал посол Украины.
Ранее Мельник отмечал, что мнение экс-главкома Шёнбаха о том, что Крым никогда не вернется в состав Украины, «повергли всю украинскую общественность в глубокий шок». По мнению дипломата, случившееся «серьезно ставит под вопрос международный авторитет и надежность Германии, причем не только с украинской точки зрения».
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