На Украине Призвали ФРГ изменить курс в отношении Украины после отставки Шёнбаха

«Немецкое высокомерие и мания величия. Хотя Украина приветствует своевременную отставку командующего немецким ВМС Кая-Ахима Шёнбаха, этого шага недостаточно для восстановления полного доверия к немецкой политике. Немецкое правительство должно изменить курс относительно Киева», — написал посол Украины.

Ранее Мельник отмечал, что мнение экс-главкома Шёнбаха о том, что Крым никогда не вернется в состав Украины, «повергли всю украинскую общественность в глубокий шок». По мнению дипломата, случившееся «серьезно ставит под вопрос международный авторитет и надежность Германии, причем не только с украинской точки зрения».

