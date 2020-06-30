На Украине признали невозможным переход к парламентской республике

Президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко в беседе с НСН отметил, что олигархи, стоящие за Зеленским, своей выгоды не упустят.

«Вряд ли Украина станет парламентской республикой, по Конституции страна считает парламентско-президентской республикой. Но в действительности власть президента значительно выше. Скорее всего, Зеленский, когда будет избираться на третий срок, может внести изменения в Конституцию, чтобы президента избирал парламент. Это более вероятный вариант. Не скрою, что представители оппозиции хотели бы, чтобы власть была в руках парламента, но пока это недостижимо», - уверен политолог.

По мнению Охрименко, президента поддержат олигархи, которые располагают «своими людьми в парламенте». Им нынешняя структура власти выгодна.

Рабинович видит провал Зеленского не только в политическом плане, но и экономическом.

«У нас была космическая отрасль, а сегодня "Южмаш" производит кастрюли. У нас было судостроение, а сегодня Николаевский судостроительный завод выпускает скороварки», - цитирует Рабиновича пресс-служба партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», сопредседателем которой он является..