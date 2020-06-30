На Украине признали невозможным переход к парламентской республике
Президент Украинского аналитического центра заявил НСН, что изменить Конституцию в свою пользу может сам Зеленский, а сделать его последним президентом страны не позволят олигархи.
Владимир Зеленский близок к тому, чтобы стать последним президентом Украины, а сама страна — парламентской республикой. Об этом заявил депутат Верховной рады, сопредседатель фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович. Он подчеркнул, что украинский лидер не знает, что делать с государством.
«Все представители нынешней власти приходят на месяц-два, поэтому им плевать, что будет после них. Но так нельзя! Это же страна, а не всеукраинский сумасшедший дом!» — сказал депутат.
Президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко в беседе с НСН отметил, что олигархи, стоящие за Зеленским, своей выгоды не упустят.
«Вряд ли Украина станет парламентской республикой, по Конституции страна считает парламентско-президентской республикой. Но в действительности власть президента значительно выше. Скорее всего, Зеленский, когда будет избираться на третий срок, может внести изменения в Конституцию, чтобы президента избирал парламент. Это более вероятный вариант. Не скрою, что представители оппозиции хотели бы, чтобы власть была в руках парламента, но пока это недостижимо», - уверен политолог.
По мнению Охрименко, президента поддержат олигархи, которые располагают «своими людьми в парламенте». Им нынешняя структура власти выгодна.
Рабинович видит провал Зеленского не только в политическом плане, но и экономическом.
«У нас была космическая отрасль, а сегодня "Южмаш" производит кастрюли. У нас было судостроение, а сегодня Николаевский судостроительный завод выпускает скороварки», - цитирует Рабиновича пресс-служба партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», сопредседателем которой он является..
«Зеленский власть не упустит, его поддержат олигархи, которые имеют своих людей в парламенте»
Сам Зеленский стремительно теряет популярность у украинцев. Так опрос Центра Разумкова показал, что рейтинг политика с сентября упал более чем вдвое и достиг минимума. На президентских выборах за действующего главу государства свой голос готовы отдать только четверть опрошенных граждан. Год назад таковых было 56%.
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