На Украине предъявили новое обвинение пытавшемуся угнать самолет ВКС РФ мужчине

Городская прокуратура предъявила новое обвинение бывшему украинскому военному Роману Червинскому, который летом 2022 года пытался угнать самолет ВКС РФ, сообщает РИА Новости.

Теперь он обвиняется в мошенничестве. По данным украинской Службы безопасности, причиной ракетного удара ВС РФ по аэродрому Канатово в Кировоградской области стала провальная попытка угона российского самолета.

Червинский был задержан в апреле 2023 года по обвинению в госизмене и превышении служебных полномочий.

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Фото: Соцсети/kyivcity.gov.ua
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