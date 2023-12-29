На Украине предъявили новое обвинение пытавшемуся угнать самолет ВКС РФ мужчине
29 декабря 202300:42
Городская прокуратура предъявила новое обвинение бывшему украинскому военному Роману Червинскому, который летом 2022 года пытался угнать самолет ВКС РФ, сообщает РИА Новости.
Теперь он обвиняется в мошенничестве. По данным украинской Службы безопасности, причиной ракетного удара ВС РФ по аэродрому Канатово в Кировоградской области стала провальная попытка угона российского самолета.
Червинский был задержан в апреле 2023 года по обвинению в госизмене и превышении служебных полномочий.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru