На Украине предложили ввести санкции против строителей Крымского моста

Кроме того, Кориневич отметил, что Киев сделал всё возможное, чтобы не допустить строительство моста, однако, по его мнению, вряд ли было в силах страны остановить российский проект, отмечает телеканал «360».

Добавим, в Госдуме РФ уже отреагировали на слова советника Зеленского. Как заявил РИА ФАН член комитета Государственной думы по международным делам Антон Морозов, Украина должна быть благодарна России за Крымский мост. Призывать же за этот проект к санкциям, по его мнению, неконструктивно.



