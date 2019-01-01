В Совфеде оценили угрозы Украины «снести» Крымский мост
Заявление экс-секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Александра Турчинова о том, что крылатые ракеты «Нептун» способны за несколько минут уничтожить Крымский мост прокомментировали в Совете Федерации. Как отмечает RT, член комитета Совфеда по международным делам от Республики Крым Сергей Цеков высказал мнение о том, что в таких милитаристских заявлениях Украину подогревают США. По его словам, аналогичные угрозы сотрясают воздух уже не первый раз. А в настоящий момент высказывание может быть связано с повышением обороноспособности полуострова.
Добавим, ранее подобного рода угрозы российские власти комментировали неоднократно. Так, зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров подчёркивал, что столкновение на море с ВМФ России «очевидно, закончится крахом для ВМС Украины». А бывший командующий Балтийским флотом адмирал Владимир Валуев заявлял, что ВМС Украины, в боевой состав которых входят всего несколько кораблей, не смогут оказать как военного, так и психологического воздействия на РФ.
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