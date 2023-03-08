На Украине предложили разрешить регистрацию однополых «партнерств» военных

Законопроект, предусматривающий возможность для военных официально зарегистрировать однополое «партнерство», направлен в Верховную раду. Об этом заявила депутат украинского парламента от партии «Голос» Инна Совсун.

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Как сообщила парламентарий в соцсетях, документ «Об Институте регистрируемых партнерств» был подан на регистрацию. Рада должна подписать его в течение пяти дней, пишет RT.

«Это необходимо, чтобы защитить права военных. Поскольку тысячи из них не могут официально оформить свои отношения, потому что их партнеры или партнерши одного с ними пола», — указала Совсун.

В частности, законопроект предусматривает возможность зарегистрировать «партнерство» в отсутствие одного человека или за пределами органа регистрации — в случае с военнослужащими.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ЗаконопроектВерховная РадаУкраина
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