Байден подписал закон, признающий однополые браки
Американский лидер Джо Байден подписал закон о признании однополых браков в Соединенных Штатах, сообщает РИА Новости.
Глава государства заявил об устранении ошибки «впавшего в крайность верховного суда», а также о необходимости «защитить трансгендерных детей». «Любовь есть любовь, права есть права, правосудие есть правосудие. Это фундаментальные вещи, которые важны для американцев», – заявил глава белого дома.
Байден отметил, что документ также признает межрасовые браки, которые были под запретом в какой-то период американской истории.
Русская православная церковь никогда не признает однополые браки, заявил ранее патриарх Московский и всея Руси Кирилл, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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