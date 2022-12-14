Байден подписал закон, признающий однополые браки

Глава государства заявил об устранении ошибки «впавшего в крайность верховного суда», а также о необходимости «защитить трансгендерных детей». «Любовь есть любовь, права есть права, правосудие есть правосудие. Это фундаментальные вещи, которые важны для американцев», – заявил глава белого дома.

Байден отметил, что документ также признает межрасовые браки, которые были под запретом в какой-то период американской истории.

Русская православная церковь никогда не признает однополые браки, заявил ранее патриарх Московский и всея Руси Кирилл, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

