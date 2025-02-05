СМИ: Власти Украины угрожают Верке Сердючке мобилизацией
Украинскому певцу Андрею Данилко (псевдоним - Верка Сердючка) запрещают выезд на корпоративы за границу, покинуть Украину он может только с разрешения Минкульта и при особых обстоятельствах. Об этом сообщил Telegram-канал SHOT.
Так, Данилко может уехать из страны только при условии, если он едет давать благотворительный концерт, и деньги за него пойдут в сразу администрацию президента, где будет решаться, как они будут распределены. Также во время подобных выездов Данилко обязан отработать «поддержку своей страны», а также к нему должен быть приставлен специальный сотрудник.
В 2023 году частный тур певца в США уже был отменен. Официальная причина - попадание Данилко и его команды под призывной возраст и запрет на выезд из страны.
Ранее Данилко отказался выступать на летнем музыкальном фестивале ATLAS UNITED 2024 в Киеве в поддержку ВСУ, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru