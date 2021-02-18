Янукович назвал виновных в ситуации с Крымом и Донбассом
Ответственность за потерю Крыма и Донбасса несут люди, оказавшиеся у власти в результате украинского «евромайдана», считает бывший президент Украины Виктор Янукович. Заявление экс-главы государства опубликовал в Facebook его адвокат Виталий Сердюк.
По мнению Януковича, лидеры майдана экс-президент Петр Порошенко, бывший и.о. главы государства Александр Турчинов и экс-премьер Арсений Яценюк и ряд других «сделали все, чтобы крымчане чувствовали себя отвергнутыми в „новой“ Украине», передает телеканал «360».
Кроме того, Янукович считает, что эти же деятели «выбрали язык оружия» с Донбассом, несогласным со сменой власти, сообщает «Свободная пресса».
Бывший украинский лидер отметил, что после Майдана в 2014 году во главе страны встали «подонки, уже почувствовавшие вкус крови», впоследствии использовавшие вооруженные силы против своих же сограждан, сообщает Ura.ru.
Кроме того, Янукович прокомментировал заявление Верховной рады, в котором Майдан назван «ключевым моментом строительства украинского государства и выразителем национальной идеи свободы». Экс-президент считает эту формулировку «издевательской», поскольку события Майдана продолжают разделять украинское общество до сих пор, отмечает РЕН ТВ.
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