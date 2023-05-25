Госдума в приняла в первом чтении закон о переименовании 3 сентября в День победы над Японией
Госдума на заседании в четверг в первом чтении приняла закон, который переименует День воинской славы 3 сентября в «День победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны».
В пояснительной записке к документу говорится, что это ответ на «недружественную политику Японии», которая не поддержала действия России на Украине и ввела санкции против российских чиновников.
По мнению авторов инициативы, переименование важно «для защиты территориальной целостности РФ на Дальнем Востоке». «Да здравствует победа над Японией!», - заявили они во время выступления в нижней палате. Лозунг был встречен аплодисментами присутствовавших депутатов.
2 сентября 1945 года Япония подписала Акт о безоговорочной капитуляции перед союзниками во Второй мировой войне — СССР, США и Великобританией, Китаем. Эта дата с 2010-го года отмечалась в России как День окончания Второй мировой войны, однако в сентябре 2020 года Госдума предложила перенести его на 3 сентября. Депутаты объяснили это тем, что именно этот день был назначен праздничным в СССР в 1945 году.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru