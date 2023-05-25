Госдума в приняла в первом чтении закон о переименовании 3 сентября в День победы над Японией

Госдума на заседании в четверг в первом чтении приняла закон, который переименует День воинской славы 3 сентября в «День победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны».

В пояснительной записке к документу говорится, что это ответ на «недружественную политику Японии», которая не поддержала действия России на Украине и ввела санкции против российских чиновников.