В Крыму турпоток вырос на 20%

По его словам, республику с начала года посетило 4,6 миллиона туристов.

«Летом на полуострове отдохнуло более 3,27 миллиона человек, что на четверть больше прошлогоднего показателя», - подчеркнул Аксенов.

Он также рассказал, что большинство отдыхающих (64,4%) прибыло в Крым по Крымскому мосту, 24,5% - по железной дороге, ещё 11,1% другими маршрутами.

Ранее стало известно, что средняя загрузка отелей в Сочи в июле этого года составила 88%, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

