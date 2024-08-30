В Крыму турпоток вырос на 20%
Глава республики Крым Сергей Аксенов заявил об увеличение потока туристов на полуостров по итогам восьми месяцев 2024 года на 20% по сравнению с теми же месяцами прошлого года, сообщает «Российская газета».
По его словам, республику с начала года посетило 4,6 миллиона туристов.
«Летом на полуострове отдохнуло более 3,27 миллиона человек, что на четверть больше прошлогоднего показателя», - подчеркнул Аксенов.
Он также рассказал, что большинство отдыхающих (64,4%) прибыло в Крым по Крымскому мосту, 24,5% - по железной дороге, ещё 11,1% другими маршрутами.
Ранее стало известно, что средняя загрузка отелей в Сочи в июле этого года составила 88%, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru