В Крыму турпоток вырос на 20%

Глава республики Крым Сергей Аксенов заявил об увеличение потока туристов на полуостров по итогам восьми месяцев 2024 года на 20% по сравнению с теми же месяцами прошлого года, сообщает «Российская газета».

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По его словам, республику с начала года посетило 4,6 миллиона туристов.

«Летом на полуострове отдохнуло более 3,27 миллиона человек, что на четверть больше прошлогоднего показателя», - подчеркнул Аксенов.

Он также рассказал, что большинство отдыхающих (64,4%) прибыло в Крым по Крымскому мосту, 24,5% - по железной дороге, ещё 11,1% другими маршрутами.

Ранее стало известно, что средняя загрузка отелей в Сочи в июле этого года составила 88%, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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