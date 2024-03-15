На Украине отказались от блокировки Telegram
Власти Украины пока не намерены блокировать мессенджер Telegram, заявил руководитель Центра противодействия дезинформации (ЦПИ) Андрей Коваленко.
«Вопрос блокировки Telegram сейчас не стоит», - сказал чиновник в интервью украинской версии журнала Forbes.
По его словам, в Совете национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины обсуждают, как политики и военнослужащие могут безопасно пользоваться Telegram.
Тему блокировки мессенджера на Украине в ноябре 2023 года поднял секретарь СНБО Алексей Данилов. Он заявил о готовности властей полностью запретить Telegram, сообщает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru