На Украине отказались от блокировки Telegram

Власти Украины пока не намерены блокировать мессенджер Telegram, заявил руководитель Центра противодействия дезинформации (ЦПИ) Андрей Коваленко.

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«Вопрос блокировки Telegram сейчас не стоит», - сказал чиновник в интервью украинской версии журнала Forbes.

По его словам, в Совете национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины обсуждают, как политики и военнослужащие могут безопасно пользоваться Telegram.

Тему блокировки мессенджера на Украине в ноябре 2023 года поднял секретарь СНБО Алексей Данилов. Он заявил о готовности властей полностью запретить Telegram, сообщает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Кирилл Каллиников
ТЕГИ:МессенджерыTelegramУкраина

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