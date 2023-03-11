На Украине от Зеленского требуют провести досрочные выборы
Экс-советник украинского президента Леонида Кучмы Олег Соскин требует, чтобы действующий украинский лидер Владимир Зеленский провел досрочные выборы.
«Это уже, конечно, вообще недопустимо. Ты уничтожаешь украинскую нацию, тебя не для этого избирали, … поэтому нужно делать досрочные выборы», — заявил Соскин на своем YouTube-канале.
Он считает, что политика Зеленского привела к тому, что на Украине возникла диктатура.
Соскин считает, что киевские власти утаивают информацию о тяжелом положении Вооруженных сил Украины.
Ранее основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что принял решение в 2024-м году баллотироваться в президенты Украины.
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