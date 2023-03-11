На Украине от Зеленского требуют провести досрочные выборы

«Это уже, конечно, вообще недопустимо. Ты уничтожаешь украинскую нацию, тебя не для этого избирали, … поэтому нужно делать досрочные выборы», — заявил Соскин на своем YouTube-канале.

Он считает, что политика Зеленского привела к тому, что на Украине возникла диктатура.

Соскин считает, что киевские власти утаивают информацию о тяжелом положении Вооруженных сил Украины.

Ранее основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что принял решение в 2024-м году баллотироваться в президенты Украины.



