На Украине от Зеленского требуют провести досрочные выборы

Экс-советник украинского президента Леонида Кучмы Олег Соскин требует, чтобы действующий украинский лидер Владимир Зеленский провел досрочные выборы.

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«Это уже, конечно, вообще недопустимо. Ты уничтожаешь украинскую нацию, тебя не для этого избирали, … поэтому нужно делать досрочные выборы», — заявил Соскин на своем YouTube-канале.

Он считает, что политика Зеленского привела к тому, что на Украине возникла диктатура.

Соскин считает, что киевские власти утаивают информацию о тяжелом положении Вооруженных сил Украины.

Ранее основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что принял решение в 2024-м году баллотироваться в президенты Украины.


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ФОТО: Кадр из трансляции
ТЕГИ:ВСУПолитикаУкраинаВыборыВладимир Зеленский
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