На Украине оскорбились проигрышем Порошенко из-за водки

Петр Порошенко проиграл украинские президентские выборы из-за запрета на ввоз в страну российской водки, написал в газете Haaretz израильский журналист Аншель Пфеффер. По его словам, Порошенко не смог решить важные для страны проблемы, такие как слабая экономика, коррупция и конфликт на Донбассе. Эти провалы усугубило то, что украинцы не могли купить в магазине «любимую российскую» водку, уверен Пфеффер.

Украинский политолог, бывший советник президента Леонида Кучмы Олег Соскин назвал в эфире НСН заявления израильского журналиста оскорбительными для народа Украины.

«Я думаю, что такой приведен фактор чисто с точки зрения унижения украинского народа. Это прямое оскорбление со стороны этого “писателя”. Это изображает нас алкоголиками какими, причем еще зависящими от внешнего напитка. Это, конечно, просто оскорбительное заявление. Это откликнется тому, кто опубликовал. Куда бросил, оттуда и придет», — заявил экс-советник президента Украины.

По его словам, российскую водку на Украине практически никто не употребляет. Более того, большая часть населения уже не пьет, заявил Олег Соскин.

«Старые уже почти не пьют, потому что не на что, и здоровья нет, уже пропили, а молодежь вообще не знает, что это такое, и совершенно равнодушно к этому относится», — рассказал украинский политолог.