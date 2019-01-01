В Раде отказались отменить закон «о госязыке»

Верховная рада Украины отказалась отменить закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного». Как напоминает РИА Новости, это документ предусматривает использование украинского языка во всех сферах жизни. Следить за исполнением закона будут языковые инспекторы. Кроме того, вводится понятие «публичное унижение украинского языка». Оно будет расцениваться как надругательство над государственными символами.

Как напоминает RT, ранее депутаты раскритиковали принятие этого законопроекта. Были внесен в постановления о его отмене. Однако ни один из четырех проектов не набрал необходимого минимума в 226 голосов. За отмену принятия законопроекта проголосовали 34 народных депутата из 339 зарегистрированных. Три подобных постановления также не получили поддержки.

Законопроект подписал председатель Рады Андрей Парубий. По его словам, «в ближайшие часы или дни» документ поступит президенту. Действующий глава государства Петр Порошенко после президентских выборов пообещал подписать закон до того, как покинет пост.

Напомним, в сентябре 2017 года Верховной Радой Украины был принят закон об образовании, который фактически запретил в стране преподавание в школе на любом языке, кроме украинского. Ранее против гонений на русский язык выступал также кандидат в президенты Украины, шоумен Владимир Зеленский. Однако в интервью НСН экс-депутат Рады Спиридон Килинкаров таким заявлениям шоумена не поверил.