На Украине оптовые цены на картофель выросли в четыре раза

По его словам, стремительный рост стоимости картофеля привел к необходимости импорта продукта из-за границы. Ярмак уточнил, что в последние три недели картофель подорожал на 40% и превысил стоимость в странах Евросоюза.

Производители объяснили подорожание плохими погодными условиями, повлиявшими на урожай. Сам представитель ООН полагает, что к росту привело несоответствие прежних оптовых цен затратам на выращивание картофеля, пишет УНИАН.

Директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева предупредила, что без помощи Запада Украина продержится не более двух месяцев. Она призвала США и Евросоюз незамедлительно предоставить Киеву десятки миллиардов долларов, передает «Радиоточка НСН».

