На Украине оптовые цены на картофель выросли в четыре раза
За последний год оптовая цена картофеля на Украине выросла в четыре раза и достигла исторического максимума, заявил представитель департамента продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН Андрей Ярмак.
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По его словам, стремительный рост стоимости картофеля привел к необходимости импорта продукта из-за границы. Ярмак уточнил, что в последние три недели картофель подорожал на 40% и превысил стоимость в странах Евросоюза.
Производители объяснили подорожание плохими погодными условиями, повлиявшими на урожай. Сам представитель ООН полагает, что к росту привело несоответствие прежних оптовых цен затратам на выращивание картофеля, пишет УНИАН.
Директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева предупредила, что без помощи Запада Украина продержится не более двух месяцев. Она призвала США и Евросоюз незамедлительно предоставить Киеву десятки миллиардов долларов, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru