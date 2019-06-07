На Украине опасаются, что Россия «выключит винтик»

Украинский политик Дмитрий Спивак рассказал о зависимости экономики Украины от России. По его словам, Москва, если захочет, может повлиять на энергетическую безопасность Украины.

Спивак уточнил, что Киев зависит от российского угля, газа и ТВЭЛов (тепловыделяющих элементов), пишет «Газета.ру».

При этом политик назвал «маразмом» информацию о том, что Киев покупает у России запчасти для некоторых видов вооружения украинской армии, сообщает Ura.ru со ссылкой на телеканал NewsOne.

Спивак подчеркнул, что если Россия «выключит винтик», то Украине грозит «техногенная катастрофа». В связи с наличием такой угрозы он призвал «заниматься энергетической безопасностью Украины».

Ранее руководитель фонда «Украинская политика» Константин Бондаренко в беседе с НСН заявил, что влияние Зеленского и Украины в вопросе строительства «Северного потока-2» сильно переоценено.



