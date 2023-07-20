На Украине объявили воздушную тревогу во всех регионах страны

По всей Украине объявлена воздушная тревога, следует из данных онлайн-карты Министерства цифровой трансформации страны.

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Сигнал об угрозе прозвучал в 18:51 в Киеве и распространился на остальные области. На данный момент тревога объявлена во всех регионах Украины.

Воздушная тревога также была объявлена на Крымском мосту примерно в то же время. Позже стало известно, что это была учебная тревога, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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