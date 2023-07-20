На Украине объявили воздушную тревогу во всех регионах страны

Сигнал об угрозе прозвучал в 18:51 в Киеве и распространился на остальные области. На данный момент тревога объявлена во всех регионах Украины.

Воздушная тревога также была объявлена на Крымском мосту примерно в то же время. Позже стало известно, что это была учебная тревога, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».



