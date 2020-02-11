На Украине объяснили смену главы офиса Зеленского

Украинский президент Владимир Зеленский уволил главу своего офиса Андрея Богдана, назначив на этот пост своего помощника Андрея Ермака.

Президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко в эфире НСН оценил кадровые изменения в команде главы государства.

«Зеленский стал легко президентом, и оказался президентом без команды. Свою первую команду он формировал, что называется, с кондачка, понимая, что будет потом ее переформатировать. Приближенной фигурой к Зеленскому является Андрей Ермак. Многие геополитические решения принимаются по его совету. Сегодня Зеленский посмотрел на то, как работает Богдан. И понял, что сейчас Ермак ему более удобен и назначил его», -считает эксперт.