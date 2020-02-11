На Украине объяснили смену главы офиса Зеленского
Президент Украинского аналитического центра в эфире НСН заявил, что Владимир Зеленский всё еще продолжает формировать свою команду.
Украинский президент Владимир Зеленский уволил главу своего офиса Андрея Богдана, назначив на этот пост своего помощника Андрея Ермака.
Президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко в эфире НСН оценил кадровые изменения в команде главы государства.
«Зеленский стал легко президентом, и оказался президентом без команды. Свою первую команду он формировал, что называется, с кондачка, понимая, что будет потом ее переформатировать. Приближенной фигурой к Зеленскому является Андрей Ермак. Многие геополитические решения принимаются по его совету. Сегодня Зеленский посмотрел на то, как работает Богдан. И понял, что сейчас Ермак ему более удобен и назначил его», -считает эксперт.
Андрей Ермак — юрист с 20-летним опытом работы, который также занимался адвокатской деятельностью. При этом СМИ пишут, что отставка Богдана была спровоцирована именно его конфликтом именно с Ермаком.
«Богдан понимал, что он фигура временная. Как надолго пришел Ермак, тоже вопрос. Видно, что Зеленский хочет жёстко выстроить вертикаль власти, ориентируясь на российскую модель»,- резюмировал политолог Охрименко.
Добавим, Андрей Ермак ранее был помощником депутата Верховной рады из Партии регионов Эльбруса Тедеева. С июля 2019 года он стал заниматься международными отношениями в офисе президента, в частности, проводил переговоры как представитель Зеленского в «нормандской четверке». Кроме того, он возглавлял координационную группу Украины по обмену пленными.
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