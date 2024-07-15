На Украине неизвестный бросил взрывчатку в здание военкомата
Неизвестный бросил гранату в здание территориального центра комплектования (аналог российского военкомата) в городе Буск в Золочевском районе Львовской области Украины, сообщила пресс-служба полиции региона.
Информация о произошедшем инциденте поступила в правоохранительные органы ночью 15 июля в 1:45. По заявлению очевидца, неизвестный кинул гранату в стену здания ТЦК и скрылся с места происшествия.
В результате инцидента никто не пострадал, однако были повреждены окна и фасад здания. Сотрудники правоохранительных органов работают над выявлением личности совершившего нападение.
Это не первый случай нападения на ТЦК. 17 июня неизвестный напал на сотрудника военкомата в городе Яворов Львовской области, нанеся по голове тяжелый удар тупым предметом. Мужчина был госпитализирован с черепно-мозговой травмой. Оказалось, что он военный, ранее участвовавший в конфликте. Также в Одессе неизвестные подожгли автомобиль, принадлежащий работнику ТЦК, передает «Радиоточка НСН».
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