На Украине неизвестный бросил взрывчатку в здание военкомата

В результате инцидента никто не пострадал, однако были повреждены окна и фасад здания. Сотрудники правоохранительных органов работают над выявлением личности совершившего нападение.

Это не первый случай нападения на ТЦК. 17 июня неизвестный напал на сотрудника военкомата в городе Яворов Львовской области, нанеся по голове тяжелый удар тупым предметом. Мужчина был госпитализирован с черепно-мозговой травмой. Оказалось, что он военный, ранее участвовавший в конфликте. Также в Одессе неизвестные подожгли автомобиль, принадлежащий работнику ТЦК, передает «Радиоточка НСН».

