На Украине недооценили потери из-за блокады Крыма
Директор Института проблем рынка и экономико-экологических исследований НАН Украины в эфире НСН поспорил с подсчетами украинского экс-министра экономики о потерях страны из-за блокады Крыма.
Бывший министр экономики Украины Виктор Суслов заявил в эфире украинского телеканала 112, что из-за блокады Крыма страна ежегодно теряет около одного миллиарда долларов. По его словам, 300 миллионов долларов Украина недополучает из-за отказа поставлять электричество на полуостров, более 600 миллионов долларов – из-за продуктов питания, которые в Крым не могут поставлять фермеры южных областей Украины. Суслов также посетовал, что теперь этот рынок заняли Ставрополье, Кубань и частично Турция.
В эфире НСН директор Института проблем рынка и экономико-экологических исследований НАН Украины, профессор Борис Буркинский заявил, что потери Украины из-за блокады Крыма больше, чем подсчитал Суслов (слушайте аудио).
«Логика в том, что он сказал, есть. Там же есть химические предприятия, которые работали, то же ведь потери. И курортный сезон это тоже потери. Поэтому просто говорить о том, что вода и электроэнергия – это мало. Теряем больше там. Как подходить, как считать. На самом деле мы поставляли туда электроэнергию, но ведь сегодня мы ее на Западе продаем, как считать. Но в Крыму мы потеряли, это да», — признал украинский эксперт.
Ранее на Украине обосновали водную блокаду Крыма. Как сообщил в Facebook представитель президента Украины в Крыму Антон Кориневич, страна имела право перекрыть канал, по которому на полуостров поступает вода из реки Днепр. По его словам, Украина перекрыла не само русло реки, которая не течёт по территории Крыма, а канал, находящийся на землях Украины.
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