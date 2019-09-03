На Украине недооценили потери из-за блокады Крыма

«Логика в том, что он сказал, есть. Там же есть химические предприятия, которые работали, то же ведь потери. И курортный сезон это тоже потери. Поэтому просто говорить о том, что вода и электроэнергия – это мало. Теряем больше там. Как подходить, как считать. На самом деле мы поставляли туда электроэнергию, но ведь сегодня мы ее на Западе продаем, как считать. Но в Крыму мы потеряли, это да», — признал украинский эксперт.

Ранее на Украине обосновали водную блокаду Крыма. Как сообщил в Facebook представитель президента Украины в Крыму Антон Кориневич, страна имела право перекрыть канал, по которому на полуостров поступает вода из реки Днепр. По его словам, Украина перекрыла не само русло реки, которая не течёт по территории Крыма, а канал, находящийся на землях Украины.

