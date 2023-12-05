СМИ: РФ допускает переговоры с Украиной в западной стране

Российская сторона готова к переговорам с Украиной, в том числе на территории одной из стран Запада. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на высокопоставленный российский источник.

Он положительно оценил предложение, озвученное министром иностранных дел Венгрии Петером Сийярто о том, что Будапешт всё еще готов выступить посредником между Москвой и Киевом в вопросе разрешения конфликта.

Вместе с тем, собеседник издания подчеркнул необходимость готовности Запада и Украины к конструктивному диалогу с Москвой. В МИД РФ указывают, что пока они не демонстрируют этого.

Как напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН», переговоры России и Украины по урегулированию конфликта шли в феврале–марте 2022 года. Сначала посредником выступала Белоруссия, затем — Турция. В результате, по инициативе Киева переговорный процесс был заморожен.

