СМИ: РФ допускает переговоры с Украиной в западной стране
Российская сторона готова к переговорам с Украиной, в том числе на территории одной из стран Запада. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на высокопоставленный российский источник.
Он положительно оценил предложение, озвученное министром иностранных дел Венгрии Петером Сийярто о том, что Будапешт всё еще готов выступить посредником между Москвой и Киевом в вопросе разрешения конфликта.
Вместе с тем, собеседник издания подчеркнул необходимость готовности Запада и Украины к конструктивному диалогу с Москвой. В МИД РФ указывают, что пока они не демонстрируют этого.
Как напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН», переговоры России и Украины по урегулированию конфликта шли в феврале–марте 2022 года. Сначала посредником выступала Белоруссия, затем — Турция. В результате, по инициативе Киева переговорный процесс был заморожен.
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