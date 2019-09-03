На Украине назвали идеальный вариант обмена пленными с РФ
Президент Украинского аналитического центра рассказал НСН, чем обернется обмен заключенными без президентских указов об их помиловании.
Россия и Украина могут использовать новую схему работы с уголовными делами при обмене удерживаемых лиц. Сейчас процесс застопорился, потому что стороны не смогли договориться о юридических основаниях освобождения и передачи друг другу заключенных. Как пишет «Ъ», по новому плану, если осужденные вернутся на родину после президентских указов об их помиловании, то подследственных отправят в родные страны с нотариально заверенными копиями их уголовных дел, а за преступления осудят заочно.
Президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко рассказал НСН, почему обмен пленными должен происходить именно с помощью президентских указов о помиловании (слушайте аудио).
«Для того чтобы действительно сделать обмен, и сделать его навсегда, ведь президенты меняются, не вечные... нужно, чтобы был или закон про амнистию, или указ президента о помиловании. Все-таки любой президент имеет право принять указ о помиловании и помиловать любого человека, это в его полномочиях. Вот пройдет 10-20 лет, и у человека, который был в обмене, могут возникнуть проблемы в других странах, потому что получится, что там его преследуют. Для этого нужно юридически людей освободить от ответственности, понимая то, что они попали в политические жернова. Идеальный вариант – это указ», — сказал украинский политолог.
Напомним, сейчас согласован обмен заключенными в формате «35 на 35». Среди россиян, которые должны вернуться на родину, могут оказаться похищенные СБУ Максим Одинцов и младший сержант Александр Баранов, а также Евгений Мефедов, обвинявшийся по делу о беспорядках в Одессе 2 мая 2014 года, а после — в сепаратизме.
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