На Украине назвали идеальный вариант обмена пленными с РФ

«Для того чтобы действительно сделать обмен, и сделать его навсегда, ведь президенты меняются, не вечные... нужно, чтобы был или закон про амнистию, или указ президента о помиловании. Все-таки любой президент имеет право принять указ о помиловании и помиловать любого человека, это в его полномочиях. Вот пройдет 10-20 лет, и у человека, который был в обмене, могут возникнуть проблемы в других странах, потому что получится, что там его преследуют. Для этого нужно юридически людей освободить от ответственности, понимая то, что они попали в политические жернова. Идеальный вариант – это указ», — сказал украинский политолог.

Напомним, сейчас согласован обмен заключенными в формате «35 на 35». Среди россиян, которые должны вернуться на родину, могут оказаться похищенные СБУ Максим Одинцов и младший сержант Александр Баранов, а также Евгений Мефедов, обвинявшийся по делу о беспорядках в Одессе 2 мая 2014 года, а после — в сепаратизме.

