На Украине назвали причину пожара в больнице в Черновцах
Возгорание кислородной трубы привело к пожару в Городской клинической больнице №1 в украинском городе Черновцы и гибели человека. Об этом сообщает Газета.ru со ссылкой на Госслужбу по чрезвычайным ситуациям Украины (ГСЧС).
«В палате на втором этаже пятиэтажного здания Городской клинической больницы №1 (Черновцов – прим. НСН) произошло возгорание кислородной трубы — хлопок», — пояснили в ГСЧС Украины.
Известно, что в пожаре погиб один человек и еще один ранен.
Напомним, взрыв произошел в городской больнице №1 в украинском городе Черновцы в субботу, 27 февраля. Пациентов эвакуировали.
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