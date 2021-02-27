На Украине назвали причину пожара в больнице в Черновцах

«В палате на втором этаже пятиэтажного здания Городской клинической больницы №1 (Черновцов – прим. НСН) произошло возгорание кислородной трубы — хлопок», — пояснили в ГСЧС Украины.

Известно, что в пожаре погиб один человек и еще один ранен.

Напомним, взрыв произошел в городской больнице №1 в украинском городе Черновцы в субботу, 27 февраля. Пациентов эвакуировали.

