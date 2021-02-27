На Украине назвали причину пожара в больнице в Черновцах

Возгорание кислородной трубы привело к пожару в Городской клинической больнице №1 в украинском городе Черновцы и гибели человека. Об этом сообщает Газета.ru со ссылкой на Госслужбу по чрезвычайным ситуациям Украины (ГСЧС).

На Украине в больнице произошел взрыв

«В палате на втором этаже пятиэтажного здания Городской клинической больницы №1 (Черновцов – прим. НСН) произошло возгорание кислородной трубы — хлопок», — пояснили в ГСЧС Украины.

Известно, что в пожаре погиб один человек и еще один ранен.

Напомним, взрыв произошел в городской больнице №1 в украинском городе Черновцы в субботу, 27 февраля. Пациентов эвакуировали.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: РИА Новости/Александр Кряжев
ТЕГИ:ГибельБольницаУкраинаПожар
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры