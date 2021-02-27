На Украине в больнице произошел взрыв

В городской больнице украинских Черновцов прогремел взрыв. Есть пострадавшие, сообщает замглавы областной госадминистрации Наталья Гусак в Facebook.

«Чрезвычайная ситуация. В городской больнице №1 произошел взрыв. Есть пострадавшие. Я уже на месте, занимаюсь госпитализацией пациентов в другие больницы. Детали позже» - цитирует ее РИА Новости.

