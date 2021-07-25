На Украине назвали главную проблему после запуска «Северного потока- 2»
Обеспечение энергетической безопасности станет главной проблемой Украины после того, как начнет действовать «Северный поток-2». Так считает глава компании «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон, передает телеканал «Украина 24».
«Основная наша проблема — это фактически обеспечение энергетической безопасности Украины. Сейчас транзит нам гарантирует наличие ресурса на территории Украины, а также это гарантирует нам, как государству, и военную безопасность», —заявил Макогон.
Также Макогон высказался по поводу соглашения США и ФРГ по «Северному потоку-2». Он осудил документ, подчеркнув, что Украина не была «стороной этих переговоров» между странами, пишет Газета.ru.
Напомним, в соответствии с соглашением Вашингтон не будет мешать достройке газопровода, однако у Запада останутся возможности с его помощью политически давить на Россию. При этом Германия обязалась использовать «все возможные рычаги давления», чтобы контракт о транзите российского газа через Украину, завершающийся в 2024 году, был продлен еще на 10 лет.
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