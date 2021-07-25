На Украине назвали главную проблему после запуска «Северного потока- 2»

Также Макогон высказался по поводу соглашения США и ФРГ по «Северному потоку-2». Он осудил документ, подчеркнув, что Украина не была «стороной этих переговоров» между странами, пишет Газета.ru.

Напомним, в соответствии с соглашением Вашингтон не будет мешать достройке газопровода, однако у Запада останутся возможности с его помощью политически давить на Россию. При этом Германия обязалась использовать «все возможные рычаги давления», чтобы контракт о транзите российского газа через Украину, завершающийся в 2024 году, был продлен еще на 10 лет.

