На Украине дезертирам разрешат вернуться без суда до конца 2024 года

Украинские военнослужащие, которые впервые самовольно покинули свои части, смогут вернуться на службу без уголовного преследования до 1 января 2025 года. Об этом сообщила советница директора Государственного бюро расследований Украины Татьяна Сапьян.

По словам Сапьян, соответствующий закон был подписан президентом Владимиром Зеленским. Документ предусматривает, что военные, добровольно вернувшиеся на службу в установленный период, смогут восстановить свои контракты, а также получить положенные выплаты и социальные гарантии.