На Украине началось серийное производство беспилотных катеров
Вице-премьер Украины по инновациям и цифровой трансформации Михаил Федоров сообщил о старте серийного производства безэкипажных катеров.
«Мы уже перешли к серийному производству», - сказал чиновник в ходе национального телемарафона.
По словам вице-премьера, Киев разрабатывает новые модели надводных беспилотных катеров. Данных о количестве произведенных моделей он не привел.
Министерство обороны России регулярно сообщает о попытках Украины атаковать беспилотными катерами в Черном море.
В сентябре министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил о старте производства снарядов натовского калибра 155 мм. Глава ведомства утверждал, что предприятия страны также выпускают дроны большой дальности и ракеты, отмечает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru