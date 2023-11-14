На Украине началось серийное производство беспилотных катеров

Вице-премьер Украины по инновациям и цифровой трансформации Михаил Федоров сообщил о старте серийного производства безэкипажных катеров.

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«Мы уже перешли к серийному производству», - сказал чиновник в ходе национального телемарафона.

По словам вице-премьера, Киев разрабатывает новые модели надводных беспилотных катеров. Данных о количестве произведенных моделей он не привел.

Министерство обороны России регулярно сообщает о попытках Украины атаковать беспилотными катерами в Черном море.

В сентябре министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил о старте производства снарядов натовского калибра 155 мм. Глава ведомства утверждал, что предприятия страны также выпускают дроны большой дальности и ракеты, отмечает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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