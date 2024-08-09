На Украине начали выпускать банкноты с националистическим лозунгом

Национальный банк страны выпустил обновленные банкноты к 33-й годовщине независимости Украины, добавив на них лозунг Организации украинских националистов (ОУН, признана экстремистской и запрещена в России). Об этом сообщается в Telegram-канале НБУ.

По словам председателя НБУ Андрея Пышного, «деньги — это не просто средство платежа или мера стоимости, а символы государства, которые люди ежедневно держат в руках».

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Модифицированные банкноты в 20, 50, 100, 200, 500 и 1000 гривен будут выпускаться в хождение на замену изношенных и постепенно заменять в обращении банкноты образцов 2014-2019 гг. Специально обменивать старые банкноты украинцам не потребуется.

Министерство юстиции России включило ОУН и ее атрибутику, включая лозунг «Слава Украине – героям слава», в перечень нацистских в январе 2024 году, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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