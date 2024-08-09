На Украине начали выпускать банкноты с националистическим лозунгом

Национальный банк страны выпустил обновленные банкноты к 33-й годовщине независимости Украины, добавив на них лозунг Организации украинских националистов (ОУН, признана экстремистской и запрещена в России). Об этом сообщается в Telegram-канале НБУ.

По словам председателя НБУ Андрея Пышного, «деньги — это не просто средство платежа или мера стоимости, а символы государства, которые люди ежедневно держат в руках».