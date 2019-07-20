Украина

На Украине министр назвал указ Зеленского цирком

20 июля10:32

Украинский министр инфраструктуры Владимир Омелян назвал цирком указ президента страны Владимира Зеленска, который касается финансирования и улучшения качества автомобильных дорог. Об этом украинский чиновник заявил на своей странице в Facebook.

Омелян считает, что 150 млрд гривен, запланированные президентом на ремонт 24 тыс. км магистралей государственного назначения, занижены, минимум, в три раза, пишут Известия.

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Министр заявил, что дорожно-строительные компании Украины не будут работать в убыток. Соответственно, реализовать президентский указ точно в срок невозможно, отмечает РИА «Новости».

Ранее Владимир Омелян упрекал президента Зеленского в незнании украинского языка и использовании русского.

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ФОТО: www.facebook.com
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