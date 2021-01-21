На Украине Медведчука сравнили с Навальным
Руководитель фонда «Украинская политика» Константин Бондаренко в эфире НСН усомнился в запрете Медведчуку на посещение России.
Распоряжение не выпускать самолеты с главой партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктором Медведчуком в Россию получила госавиаслужба Украины. Об этом заявил соратник Медведчука, депутат Верховной рады Илья Кива.
Руководитель фонда «Украинская политика» Константин Бондаренко в эфире НСН усомнился в словах Кивы.
«Я в это не верю. Народный депутат Кива известен большим количеством разного рода фантазий, которые он выдавал на протяжении последних лет. И вообще фигура достаточно одиозная. Все сказанное Кивой нужно делить на десять, а то и на сто. Виктор Медведчук является квалифицированным юристом, если бы это было так, давно бы уже были судебные иски»,- пояснил Бондаренко.
По его словам, активность Медведчука никак не раздражает власти Украины.
«У него есть 6% личного рейтинга, который не растет, что бы он ни делал. Его политическая партия тоже "закапсулировалась" на уровне 17%. Ровно такой рейтинг у Владимира Путина в Украине. И столько же у ОПЗЖ, которая ориентирована на Россию. Официальный Киев абсолютно устраивает подобного рода "оппозиционность". У нас есть две оппозиции. Одна - это Порошенко (экс-президент Украины - прим. НСН), прозападная, ориентированная на Галичину и Западную Украину. У них 15-17%. И такая же закапсулированная оппозиция, ориентированная на Юго-Восток и Россию. Пока это так, говорить, что Зеленский боится Медведчука или Порошенко, будет большим преувеличением. На самом деле Зеленский боится Медведчука не больше, чем Путин Навального», - сказал политолог.
Ранее в самопровозглашенных республиках Донбасса, сообщили что при посредничестве Медведчука они передадут Киеву в одностороннем порядке группу удерживаемых лиц. Делегация Украины в контактной группе по Донбассу заявила, что спецслужбы дадут оценку передаче граждан Украины из Донбасса Медведчуку.
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