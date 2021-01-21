На Украине Медведчука сравнили с Навальным

По его словам, активность Медведчука никак не раздражает власти Украины.

«У него есть 6% личного рейтинга, который не растет, что бы он ни делал. Его политическая партия тоже "закапсулировалась" на уровне 17%. Ровно такой рейтинг у Владимира Путина в Украине. И столько же у ОПЗЖ, которая ориентирована на Россию. Официальный Киев абсолютно устраивает подобного рода "оппозиционность". У нас есть две оппозиции. Одна - это Порошенко (экс-президент Украины - прим. НСН), прозападная, ориентированная на Галичину и Западную Украину. У них 15-17%. И такая же закапсулированная оппозиция, ориентированная на Юго-Восток и Россию. Пока это так, говорить, что Зеленский боится Медведчука или Порошенко, будет большим преувеличением. На самом деле Зеленский боится Медведчука не больше, чем Путин Навального», - сказал политолог.

Ранее в самопровозглашенных республиках Донбасса, сообщили что при посредничестве Медведчука они передадут Киеву в одностороннем порядке группу удерживаемых лиц. Делегация Украины в контактной группе по Донбассу заявила, что спецслужбы дадут оценку передаче граждан Украины из Донбасса Медведчуку.

