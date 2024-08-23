На Украине летчик погиб после столкновения самолета с аистом

В Хмельницкой области Украины во время учебного полета погиб пилот. Об этом сообщает «Страна» со ссылкой на правоохранительные органы.

По данным издания, инцидент произошел с двухместным учебно-тренировочным самолетом L-39. Самолет столкнулся с аистом, что привело к тому, что один из пилотов утратил видимость и был вынужден катапультироваться.