На Украине летчик погиб после столкновения самолета с аистом

В Хмельницкой области Украины во время учебного полета погиб пилот. Об этом сообщает «Страна» со ссылкой на правоохранительные органы.

По данным издания, инцидент произошел с двухместным учебно-тренировочным самолетом L-39. Самолет столкнулся с аистом, что привело к тому, что один из пилотов утратил видимость и был вынужден катапультироваться.

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Поскольку высота была недостаточной для раскрытия парашюта, пилот погиб. Второй член экипажа смог посадить поврежденный самолет.

Самолет L-39 был произведен в Чехословакии до 1999 года и использовался странами Варшавского договора для подготовки летчиков, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости//Виталий Аньков
ТЕГИ:ЛетчикиПилотУкраина

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