Происшествия
Пилот погиб при крушении самолета Ан-2 в Казахстане
20 июня09:06
Самолет Ан-2 рухнул в Акмолинской области Казахстана. Пилот погиб, еще два члена экипажа получили травмы и были госпитализированы. У них травмы и ожоги, сообщает РИА Новости.
Причины катастрофы выясняются.
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