Происшествия

Пилот погиб при крушении самолета Ан-2 в Казахстане

20 июня09:06

Самолет Ан-2 рухнул в Акмолинской области Казахстана. Пилот погиб, еще два члена экипажа получили травмы и были госпитализированы. У них травмы и ожоги, сообщает РИА Новости.

Причины катастрофы выясняются.


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