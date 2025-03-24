Трамп заявил о достижении договоренности по редкоземельным металлам с Украиной

По данным издания, вскоре ожидается подписание.

Американский лидер также заявил, что на переговорах в Эр-Рияде обсуждаются территориальные вопросы, возможные линии разграничения на Украине. По его словам, стороны обсуждают возможный контроль США над АЭС на Украине.

«Сейчас мы говорим о территории. Мы говорим о линиях разграничения, говорим об энергетике, владении электростанциями. Некоторые говорят, что электростанция должна принадлежать Соединенным Штатам... потому что у нас есть опыт», - отметил Трамп.

Говоря о неких «компромиссах» по поводу электростанций, в частности о Запорожской АЭС, председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов ранее заявлял «Радиоточке НСН», что ЗАЭС принадлежит России, так как это наследие СССР.

