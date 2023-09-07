На Украине издали указ писать «Российская Федерация» с большой буквы
7 сентября 202318:43
Министерство образования Украины издало указ о написании слов «Российская Федерация» с большой буквы, пишет Telegram-канал «Политика страны».
Там же опубликовано фото приказа министра ведомства Оксена Лисовского.
Ранее в Волгограде учитель отказалась вести уроки с детьми, не знающими русский язык, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru