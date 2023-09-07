На Украине издали указ писать «Российская Федерация» с большой буквы

Министерство образования Украины издало указ о написании слов «Российская Федерация» с большой буквы, пишет Telegram-канал «Политика страны».

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Там же опубликовано фото приказа министра ведомства Оксена Лисовского.

Ранее в Волгограде учитель отказалась вести уроки с детьми, не знающими русский язык, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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