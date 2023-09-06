Депутат Белик: Латвия хочет выселять русскоязычных людей из-за русофобии

Решение властей Латвии по выселению русскоговорящих людей из страны продиктовано русофобской политикой, установленной США в их европейских сателлитах, заявил член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик в интервью RT.

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Ранее стало известно, что уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова обратится в ООН из-за планов выселения русскоязычных из Латвии.

По словам Белика, власти Латвии целиком и полностью подчиняются западным указаниям, стараясь заслужить одобрение Вашингтона. Он также указал на правильность решения заявить о вопиющем нарушении прав русскоязычных граждан на международных площадках.

Накануне стало известно, что 61% из 25 316 граждан РФ, записавшихся на экзамен по латышскому языку, не сдали его с первого раза, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Sputnik / РИА Новости
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