На Украине из-за коронавируса закроют школы и детские сады

На Украине в связи с распространением коронавирусной инфекции внутри страны будут введены ограничительные карантинные меры. Такое заявление в четверг, 5 марта, сделал главный санитарный врач республики, заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко во время выступления перед вышедшими из карантина в Новых Санжарах гражданами.

«Мы будем запрещать проведение массовых мероприятий, конференций, спортивных мероприятий, будем закрывать временно школы на ограничительные противоэпидемиологические мероприятия... чтобы уменьшить массовые скопления людей, поскольку все мы знаем, что вирус передается воздушно-капельным путем», — сказал Ляшко.