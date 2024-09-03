На Украине хотят проверить главного по беспилотникам на наличие связей с РФ

На Украине комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки намерен обратиться в Службу безопасности Украины с просьбой проверить начальника штаба Сил беспилотных систем ВСУ Романа Гладкого, сообщает Ura.ru.

Его семью подозревают в связях с Россией. Жена Гладкого якобы имеет российский паспорт, а дочь выступала под флагом РФ на спортивных состязаниях.

В августе 2024 года командующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский назначил Гладкого начальником штаба Сил беспилотных систем. После этого появились сообщения в СМИ Украины о том, что его супруга якобы имеет паспорт РФ и проживала в Крыму после 2014 года, а дочь офицера участвовала в спортивных мероприятиях в Севастополе под российским флагом.

