На Украине главком ВСУ и начальник генштаба подали в суд на минобороны
Главком Вооруженными силами Украины (ВСУ) Руслан Хомчак, командующий Воздушными силами украинской армии Сергей Дроздов и начальник Генерального штаба ВСУ Сергей Корнийчук судятся с минобороны. Военачальники намерены отменить дисциплинарные взыскания, полученные ими по итогам служебного расследования крушения самолета Ан-26. Об этом сообщает агентство «Украинские новости».
Известно, что Хомчак и Корнийчук направили иски в Окружной административный суд Киева, а Дроздов - в Винницкий окружной административный суд, пишут «Известия».
Украинские военные намерены добиваться отмены приказов минобороны, считая их незаконными, указано в материалах суда. Отмечается, что обстоятельства дела строго засекречены, сообщает RT.
Они изложены в акте служебного расследования от 26 ноября прошлого года и в приказе Минобороны Украины «О результатах служебного расследования» от 27 ноября, уточняет Газета.ru.
Напомним, 25 сентября прошлого года возле города Чугуев в Харьковской области потерпел крушение самолет Ан-26. Во время учебного полёта на борту находились 27 человек: семь членов экипажа и 20 курсантов Харьковского национального университета воздушных сил имени Ивана Кожедуба. Все они погибли.
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