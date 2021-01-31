На Украине главком ВСУ и начальник генштаба подали в суд на минобороны

Известно, что Хомчак и Корнийчук направили иски в Окружной административный суд Киева, а Дроздов - в Винницкий окружной административный суд, пишут «Известия».

Украинские военные намерены добиваться отмены приказов минобороны, считая их незаконными, указано в материалах суда. Отмечается, что обстоятельства дела строго засекречены, сообщает RT.

Они изложены в акте служебного расследования от 26 ноября прошлого года и в приказе Минобороны Украины «О результатах служебного расследования» от 27 ноября, уточняет Газета.ru.

Напомним, 25 сентября прошлого года возле города Чугуев в Харьковской области потерпел крушение самолет Ан-26. Во время учебного полёта на борту находились 27 человек: семь членов экипажа и 20 курсантов Харьковского национального университета воздушных сил имени Ивана Кожедуба. Все они погибли.

