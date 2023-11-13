На Украине экс-депутата приговорили к 14 годам тюрьмы
Украинский суд заочно назначил наказание в виде 14 лет тюрьмы с конфискацией имущества экс-депутату Верховной Рады Илье Киве. Об этом сообщило агентство «Укринформ».
В частности, бывшего парламентария обвинили в призывах к насильственной смене власти, госизмене и публичном использовании коммунистической символики.
Подчеркивается, что данный приговор можно обжаловать в течение тридцати дней со дня оглашения в Львовском апелляционном суде.
Ранее депутату Верховной Рады Украины Александру Дубинскому предъявили обвинение по двумя статьям, в том числе «государственная измена». Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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