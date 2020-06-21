На Украине допустили возможность ракетного удара по Новороссийску

Однако, эксперт усомнился в том, что Украина найдет необходимые средства на серийное производство «Нептунов», тем более, что единственный завод по производству твердого топлива для ракетного комплекса - Павлоградский химический завод – по данным Жирохова, фактически прекратил работу.

Само наличие «Нептунов», по мнению эксперта, дает возможность Украине вести более агрессивную политику в отношении России.

«В любом случае появление на вооружении комплексов «Нептун» позволит нашему военно-политическому руководству вести гораздо более агрессивную политику на Черном и Азовском морях», — цитируют Жирохова «Известия».

Эксперт предложил вернуть Украине «вернуть контроль» над Одесским и Голицынскым газовыми месторождениями в Черном море.

Ранее НСН сообщала, что 31 мая на Украине заявили об успешном испытании ракеты Р-360 комплекса РК-360МЦ «Нептун». Ракеты поразили цели в Черном море с интервалом в две секунды. Отмечается, что испытания проведены с полигона Алибей в Одесской области.

