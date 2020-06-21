На Украине допустили возможность ракетного удара по Новороссийску
Новороссийск может стать новой целью украинской противокорабельной ракеты Р-360 комплекса «Нептун». Так считает военный эксперт Михаил Жирохов (Украина). Свою оценку применения и возможностей «Нептуна» он дал украинскому изданию «Деловая столица».
Жирохов считает, что «Нептун» сможет поразить цели в Новороссийске с побережья Азовского моря и на побережье Крыма. Он считает, что головка самонаведения украинской ракеты обладает лучшими характеристиками, чем ее российский аналог Х-35, в том числе большей помехозащищенностью.
Однако, эксперт усомнился в том, что Украина найдет необходимые средства на серийное производство «Нептунов», тем более, что единственный завод по производству твердого топлива для ракетного комплекса - Павлоградский химический завод – по данным Жирохова, фактически прекратил работу.
Само наличие «Нептунов», по мнению эксперта, дает возможность Украине вести более агрессивную политику в отношении России.
«В любом случае появление на вооружении комплексов «Нептун» позволит нашему военно-политическому руководству вести гораздо более агрессивную политику на Черном и Азовском морях», — цитируют Жирохова «Известия».
Эксперт предложил вернуть Украине «вернуть контроль» над Одесским и Голицынскым газовыми месторождениями в Черном море.
Ранее НСН сообщала, что 31 мая на Украине заявили об успешном испытании ракеты Р-360 комплекса РК-360МЦ «Нептун». Ракеты поразили цели в Черном море с интервалом в две секунды. Отмечается, что испытания проведены с полигона Алибей в Одесской области.
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