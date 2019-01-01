Вакарчук предложил России и Украине «сосуществовать»

Вакарчук, который из музыкальной сферы всё больше уходит в политику, заявил, что Украина очень страдает от принципа двойных стандартов, причем государство зачастую не желает брать на себя ответственность за многие вещи.

Надо отметить, что лидер «Голоса» не в первый раз выдвигает, мягко сказать, недружественные по отношению к России инициативы. Так он предложил, чтобы переговорщиков с Россией от Украины, не уполномоченных на это официальным Киевом, лишали свободы на срок до 15 лет. Он сослался на опыт Соединенных Штатов, где с 1799 года действует Акт Логана. Он предусматривает уголовную ответственность за любые переговоры с теми странами, с которыми Америка конфликтовала.

Свою точку зрения имеет музыкант-политик и на пути решения военного конфликта в Донбассе. Вакарчук ждет от украинцев «создание сказки», «настоящую свободную жизнь», в которую хотели бы вернуться жители Донецкой и Луганской народных республик. Также музыкант не забывать о том, что по другую сторону линии разграничения тоже живут украинцы, и нельзя считать их людьми другого сорта, их на Украине ждут.

Добавим, партия Вакарчука «Голос», получив около 6% голосов, по предварительным данным, прошла в Верховную Раду. Большинство мест получила партия «Слуга народа» украинского президента Владимира Зеленского.

Он уже пригласил Вакарчука обсудить возможность создания коалиции. Более того, руководитель избирательной кампании «Голоса» Юлия Клименко отметила, что глава ее партии может стать одним из претендентов на пост премьера.

В свою очередь, экс-спикер парламента Новороссии Олег Царёв в эфире НСН, подводя итоги президентских выборов на Украине, отметил, что «если бы штаб Порошенко сообразил и внес графу “против всех”, и приложил все усилия для того, чтобы в избирательной кампании участвовал Святослав Вакарчук, то вполне вероятно, что Зеленский бы не прошел во второй тур».

Тем не менее, Зеленский - президент, а политические амбиции Вакарчука проступают всё ярче и всё четче.

