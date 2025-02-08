На Украине арестовали заммэра Киева

Ранее в горсовете Киева прошли обыски по делу о возможном злоупотреблении властью чиновниками, сотрудники могут быть причастны к земельной коррупции.

«Следственный судья ВАКС 7 февраля... поддержал позицию прокурора и применил меру пресечения к заместителю председателя Киевской городской государственной администрации, подозреваемому по делу о завладении землей», — указали в САП.

Суд применил к фигуранту меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в 15 млн гривен ($361,6 тысячи).

Имя подозреваемого не называется. По данным СМИ, речь идет о заммэра Петре Олениче.

