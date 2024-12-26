Главу ячейки партии Кличко отправили под стражу на Украине
26 декабря 202422:00
Руководителя одесской ячейки партии «Удар Виталия Кличко» Александра Суханова отправили под стражу с возможностью внесения залога на Украине. Об этом сообщило РИА Новости.
Известно, что украинского депутата подозревают в получении взятки. Сумма залога составляет 37 млн гривен.
Ранее британские и французские правоохранительные органы начали совместное антикоррупционное расследование против оборонной компании Thales, которая поставляет военную продукцию на Украину. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru