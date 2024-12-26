Главу ячейки партии Кличко отправили под стражу на Украине

Руководителя одесской ячейки партии «Удар Виталия Кличко» Александра Суханова отправили под стражу с возможностью внесения залога на Украине. Об этом сообщило РИА Новости.

Британия и Франция расследуют коррупцию в компании-поставщике ракет Украине

Известно, что украинского депутата подозревают в получении взятки. Сумма залога составляет 37 млн гривен.

Ранее британские и французские правоохранительные органы начали совместное антикоррупционное расследование против оборонной компании Thales, которая поставляет военную продукцию на Украину. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:АрестВзяткиКоррупцияУкраина

Горячие новости

Все новости

партнеры